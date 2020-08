In scena le "Montagne russe della vita di coppia": anteprima nazionale

Una commedia “sui generis” nella quale si prendono di mira le piccole insopportabili abitudini che minano l’amore. Un divertente mix delle umane fragilità firmato Claudio Insegno che strizza l’occhio a Tarantino e Scola: una cena tra due coppie di amici diventa una “festa” di divorzio, occasione nella quale emergono le caratteristiche comiche e grottesche dei quattro protagonisti.

E’ tempo di emozioni forti sul palco di piazza Latieri a Montecarotto, ma anche di un’anteprima nazionale: “Coppie felicemente infelici”, il cui debutto, previsto per lo scorso 4 marzo proprio in questo comune, era stato annullato a causa dell’emergenza sanitaria. Dai fallimenti personali ai fallimenti della vita matrimoniale stessa, dalle valutazioni sbagliate agli errori concreti, ed ecco che questa analisi delle circostanze si trasforma nella nuova esilarante produzione di Uao Spettacoli che dominerà la scena sabato 22 agosto con ben due appuntamenti: alle ore 20 ed una replica alle ore 22. Federico Perrotta e Valentina Olla consolidano il sodalizio artistico con Claudio Insegno e Sabrina Pellegrino, alla quale affidano anche la scrittura di questo nuovo progetto. Sul palco anche Marco D’Angelo e Giulia Perini. Scene e costumi sono di Graziella Pera, il disegno luci di Marco Laudando. La serata di “festeggiamenti “ per il divorzio, dunque, si trasforma in un vero e proprio viaggio nel tempo per le due coppie di amici: vengono ripercorsi alcuni momenti delle loro storie d’amore, durante questo cammino si cerca di capire, se possibile, qual è stato il momento in cui tutto si è distrutto a tal punto da diventare un gioco al massacro anche nell’incolpare il proprio partner delle presunte o reali mancanze ed esagerazioni, forse anche per trovare finalmente un punto di incontro. Se esiste.

I biglietti sono acquistabili su www.ciaotickets.com. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 333.5001699 o il 347.9508990. Si ricorda che l’evento è organizzato nel totale rispetto delle norme anti-Covid previste.