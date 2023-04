Moni Ovadia ed Elisabetta Burba ospiti di Kronokermesse

ANCONA - La rassegna marchigiana di geopolitica Kronokermesse-Voci da Atlantic City è pronta ad accogliere Moni Ovadia ed Elisabetta Burba che mercoledì, 26 aprile, dialogheranno conflitto russo ucraino alla libreria La Fonderia di Osimo, a partire dalle ore 21:15. Moni Ovadia è attore regista e drammaturgo di fama internazionale.

Elisabetta Burba, ha curato un testo a più voci- oggetto dell’incontro- dedicato all’attuale situazione dell’Ucraina intitolato “Guerra in Ucraina. Cause, conseguenze e retroscena”. Ha seguito, da giornalista, per Epoca, i conflitti che hanno insanguinato il mondo dopo la caduta del Muro di Berlino. Ha dedicato particolare attenzione ai Balcani (ha ricevuto il Premio Saint Vincent dal presidente Carlo Azeglio Ciampi per l’inchiesta sulla Missione Arcobaleno) e all’Africa subsahariana. Per dodici anni è stata a capo della sezione Esteri di Panorama. ha studiato giornalismo all’Università del Wisconsin ed Economia alla London School of Economics e al Politecnico di Milano. Ha insegnato giornalismo all’Università dell’Insubria e relazioni internazionali alla Marlborough College Summer School, nel Regno Unito. Ha collaborato con la BBC, la CNN, la CBS, The Wall Street Journal e The Observer.