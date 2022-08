Volare in mongolfiera, si può a 15 euro: come acquistare i biglietti per la prima data utile

La Campionaria di Senigallia è pronta ad accogliere da venerdì 2 settembre a domenica 4 settembre la grande novità dell'esposizione 2022: la mongolfiera.

La novità

La nuova attrazione per la città è infatti pronta a spiccare il volo dallo stadio Bianchelli ogni sera (da venerdì a domenica) a partire dalle ore 19.30 fino alle 21.30 circa, grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Senigallia, al prezioso sostegno della BCC di Ostra e Morro D'Alba, Astea Energia, Pikta Studio e il confidi Uni.Co. Con la media partnership di Vivere Senigallia e con la disponibilità delle società sportive Vigor Senigallia e Senigallia Calcio.

Le date

La prima data prevista, lo scorso sabato 27 agosto, è stata annullata per maltempo ma verrà recuperata appunto venerdì 2 settembre. Confidando nel bel tempo, i biglietti saranno acquistabili il giorno stesso del volo, presso l'InfoPoint della Campionaria e durante gli orari di apertura della fiera (dalle 17.00 alle 24.00). Il costo del volo è di 15€, ticket ridotto (10€) per i ragazzi fino a 12 anni.

Il volo

La mongolfiera, ancorata a terra, salirà fino ad un'altezza di circa 20 metri. Sarà quindi possibile salire all'interno del cesto della mongolfiera e scoprire un nuovo ed inedito punto di osservazione della città: guardandola dal suo cielo. Il volo in mongolfiera non può essere effettuato per bambini al di sotto di 8 anni di età e di 120 cm di altezza, per le donne in stato di gravidanza e per le persone con problemi di cuore. In ogni serata, la mongolfiera potrà far volare circa 80 persone con singoli voli da circa 5 minuti ognuno. Le incerte previsioni meteo dei prossimi giorni potrebbero comunque annullare le singole giornate di volo, ma la decisione verrà presa contestualmente all'evolversi della situazione meteorologica.