Moda, stelle e spettacolo: l’exclusive party della Bellesi si illumina sotto il cielo del Passetto

ANCONA- Un evento per celebrare la moda e la bellezza che è andato in scena con il Passetto sullo sfondo. Sono state queste le prerogative del “Maison Federica Bellesi Exclusive Party” tenuto lo scorso 27 agosto all’Hush, il ristorante giapponese della galassia Unicorn. Un party ideato e costruito dalla nota stilista treiese, che da tempo vive nel capoluogo e che ha presentato i suoi modelli in stile raffinato e ricercato che ha conquistato importanti star televisive come Manuela Arcuri, Matilde Brandi, Sarah Maestri, Nicole Moscariello, Mayline Aguirre, Gracia de Torres, Alessia Fabiani, Virginia Diop, Federica Francia, Francesca De Andrè, Lidia Vella, Valentina Bonariva, Siria De Fazio e Milena Miconi:

«Otto anni fa nasceva la mia maison. Un sogno diventato realtà che coronava una storia di battiti e di emozioni – ha spiegato la Bellesi – Dietro al brand ci sono io, c’è la mia timidezza, la mia sensibilità, la mia voglia di comunicare al mondo le mie sensazioni. C’è la mia vita, di sogni e attimi. Quando mi trovo a raccontare un evento del genere ringrazio sempre chi mi sceglie. Ho avuto il piacere di vedere gli abiti sfilare nei red carpet di Roma e Venezia, nelle passerelle di Milano, Pechini e Dubai. Un percorso che parte dal cuore».

«Ho scelto i gioielli fatti a mano Bibi Lou di Serena, una ragazza dolcissima incontrata a Milano durante la fashion week. Il Make up è stato creato alla perfezione da Elisa Polinori. La voce meravigliosa della cantante anconetana Ilaria Masi ad intrattenere gli ospiti durante la cena. Ringrazio Daniele Sabatini che ha vissuto tutto i preparativi con me, creando dei suoi spettacolari per le uscite del mio show. Adoro circondarmi di persone creative, sognatrici, di persone che hanno un sogno, lo difendono, ci credono e lavorano sodo per realizzarlo. Il mio braccio destro è stata Alice Possanzini, anche lei una ragazza giovanissima con un grande talento. Abbiamo voluto regalare alla città di Ancona un soffio di magia e quale location migliore di Hush. Siamo riuscite a regalare ai nostri ospiti un finale da favola nella terrazza panoramica, uno scintillio unico che ha riempito gli occhi ed il cuore di tutti i presenti».

Tra gli ospiti speciali che hanno preso parte alla serata, sviluppata prima in un aperitivo-cena e poi nella sfilata vera e propria, anche gli influencer Chaimaa Cherbal, Andrea Bondelli e Chiara Regno.