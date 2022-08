Segnali dallo spazio: appuntamento a ingresso libero con i misteri del cosmo

Si svolgerà ad Osimo il 31 agosto alle ore 21.30 presso il Teatro La Nuova Fenice l’incontro dal titolo: “Segnali dallo Spazio”. La serata è ad ingresso libero aperta al pubblico fino ad esaurimento posti.

Il tema dei segnali declinato a 360 gradi per coglierne i messaggi e comprendere quanto sia importante comunicare la scienza, per capire chi siamo e la vita sul pianeta terra attraverso un viaggio tra le meraviglie del cosmo e i misteri ancora da capire. Una serata divulgativa, iscritta nella cornice della scuola preparatoria alle Olimpiadi della Fisica che dopo anni torna nelle Marche, confermando anche l’impegno della Città di Osimo nella divulgazione della cultura scientifica rivolta ai più giovani, in linea con l’obiettivo 4 ONU Agenda 2030 per una istruzione di qualità.