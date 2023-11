MISS CONERO 2023, BELLEZZA E BENEFICENZA PER per il Gran Galà della finalissima



Conto alla rovescia per la finalissima della X edizione di Miss Conero 2023 che sarà ospitata al Teatro delle Muse di Ancona il 21 ottobre dalle 21.00.



Bellezza, spettacolo e beneficenza saranno gli ingredienti della serata conclusiva della manifestazione che vede il patrocinio di molti comuni ed enti della regione Marche tra cui Confartigianato imprese Pesaro Urbino



A sostenere l’evento anche i comuni di Ancona, Senigallia, Castelfidardo e Sirolo.



Miss Conero è un'iniziativa di forte richiamo per il pubblico, ma anche di valorizzazione delle professionalità e del lavoro che svolgono gli addetti del comparto Beauty, acconciatori, estetisti, aziende della moda e fitness. Un’intera filiera del fashion che coinvolge artigiani e imprenditori marchigiani di altissimo livello.



La serata alle Muse sarà presentata da Tunde Stift ed Edoardo Raggetta, e vedrà salire sul palcoscenico Matilde Brandi come madrina, l’attrice Serena Severini, la partecipazione del giornalista Andrea Carloni e l’esibizione del soprano Serena Stronati e del gruppo Mad Boots.



Accanto ai momenti di svago e alla bellezza, resta valido anche in questa edizione, lo spirito benefico di MISS Conero: la serata di beneficenza andrà a sostenere l’attività dell'Associazione Patronesse Salesi. Quindi l’evento oltre a bellezza, moda e spettacolo guarda con particolare attenzione anche alla solidarietà che poi è anch'essa una bellezza e un'eccellenza del nostro territorio.



L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito, ma con prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-miss-conero-737924791917 oppure tramite WhatsApp al numero 392 7726219, www.missconero.com.