Il Mirò saxophone quartet in concerto alla chiesetta di Portonovo

Mercoledì 27 Luglio alle ore 21.30 alla Chiesa di Santa Maria di Portonovo, un nuovo appuntamento con la rassegna musicale Onde di Note, organizzata dal 2017 dalle Associazioni ANSPI ZonaMusica di Ancona e ItaliaNostra Onlus. In tale occasione prenderà il via il nuovo itinerario Nel raggio della musica: sei appuntamenti pensati proprio per essere svolti al sorgere o al tramontare del sole, per ammirare i meravigliosi effetti della luce nella Chiesa. I concerti spaziano nel tempo e nei generi e permettono allo spettatore di fruire di una combinazione di strumenti, voci e suoni, sempre diversa e originale.





Gallery

Un entusiasmante concerto aperto a tutti, nella cornice della splendida Chiesetta di Portonovo. L’ingresso al concerto è gratuito.