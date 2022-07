Il miglio del Passetto: al via la 28esima edizione

Dopo lo stop di due anni imposto dalla pandemia sabato 16 luglio, si svolgerà, nelle acque anconetane, antistanti l’omonima spiaggia, la ventottesima edizione del “Miglio del Passetto”. La ormai famosa gara di nuoto in mare, organizzata dal Kòmaros Sub Ancona, inserita nel calendario FIN del campionato italiano di mezzofondo e patrocinata dal Comune di Ancona.



La manifestazione ha richiesto un enorme sforzo organizzativo da parte della associazione sportiva Kòmaros Sub di Ancona. In particolare grande cura è stata dedicata alle misure di sicurezza di tutti i partecipanti seguiti dalla partenza all’arrivo, sono state previste lungo il percorso una ventina di imbarcazioni sia a motore che a remi con a bordo giudici della FIN, subacquei di assistenza, alcuni sub in acqua in prossimità dell’arrivo, per assistere i nuotatori più provati e due medici della associazione. Per l’assistenza sanitaria a terra presente, per tutta la manifestazione, una ambulanza con personale infermieristico della Croce Rossa di Ancona.

Grande lavoro è previsto anche per i collaboratori della segreteria. La verifica dei documenti e numerazione degli atleti inizierà alle ore 8,00 presso la pineta del Passetto ed alle ore 10,00 avrà inizio la competizione su un percorso di 1.852 metri di fronte alla spiaggia del Passetto.



Dopo l’arrivo tutti i partecipanti verranno rifocillati presso lo stabilimento balneare ”il Valentino". La premiazione avrà inizio alle 14,30 alla Pineta del Passetto (in Piazza IV Novembre) con la presenza delle autorità cittadine.

A tutti i vincitori delle varie categorie master, oltre a coppe e medaglie saranno offerti prodotti tipici delle aziende vinicole ed alimentari locali.