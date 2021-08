La mia generazione festival: Niccolò Fabi entra ufficialmente nel cast degli ospiti

Lo spettacolo è una vera e propria esperienza in cui immergersi totalmente. Non mancheranno momenti di leggerezza

Niccolò Fabi ufficialmente nel cast de La mia generazione festival 2021. Il cantautore romano si esibirà nella serata di sabato 11 settembre alla Mole Vanvitelliana di Ancona. «La kermesse musicale - si legge nella nota - si arricchisce di una preziosa presenza artistica che va a completare la line up di questa quarta edizione. E con la chiusura definitiva del fitto programma si aprono le prevendite disponibili sul circuito Vivaticket».

Lo spettacolo «è una vera e propria esperienza in cui immergersi totalmente. Un movimento continuo in cui le parole e il suono si mescolano andando a creare una condizione spirituale ed emotiva che avvicina musicista e pubblico, creando un virtuale abbraccio collettivo. Un viaggio tra i sentimenti con cui Niccolò Fabi, muovendosi con totale libertà artistica, fuori da schemi e generi di appartenenza, mette in scena le verità raccontante attraverso le sue canzoni: un crescendo continuo di emozioni che passa attraverso i racconti di brani come “Evaporare”, “Una somma di piccole cose”, “Filosofia Agricola”, “Elementare”, fino ad arrivare a “Una buona idea”, “Il negozio di antiquariato”, e “Lasciarsi un giorno a Roma"». Non mancheranno momenti di leggerezza e di forte coinvolgimento musicale «grazie agli ottimi musicisti di cui Niccolò si circonda. L’esibizione in versione acustica, con cui l’artista si presenterà a La Mia Generazione Festival, si avvarrà della presenza dei cantautori, e collaboratori di Fabi, Roberto Angelini e Pier Cortese».

La prevendita del concerto è acquistabile su Viva Tickets al prezzo di 15 euro più diritti di prevendita.