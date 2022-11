Torna il Gran Mercato del Pià in piazza d'Armi: area expo, food and drink ed intrattenimento

ANCONA - Al via domenica 4 dicembre il secondo appuntamento del Gran Mercato del Pià in piazza d'Armi, un’iniziativa ideata, promossa e organizzata, con il contributo del Comune, dalla Raval Family, agenzia di organizzazione eventi, e dall’Associazione Esercenti Mercato di Piazza d’Armi

Si ripete dunque l'appuntamento del 2 ottobre in uno dei cuori pulsanti di Ancona, uno dei più antichi punti di incontro della comunità, un elemento identitario significativo. “Come promesso – afferma il sindaco Valeria Mancinelli - torniamo al Piano, in Piazza D'Armi con questa bellissima e importante iniziativa, che grazie al contribtuo e all'organizzazione degli esercenti e della Raval Family, merita di diventare un appuntamento fisso, perche raccoglie tante persone attorno a questo cuore pulsante della della città. E' una iniziativa che sta camminando sulle proprie gambe perché a crederci siamo in tanti e quindi si arricchisce via via di nuove proposte. Noi ci teniamo molto, perché ogni luogo di Ancona ha una particolre bellezza da valorizzare e Piazza D'Armi è, al contempo, una parte della nostra storia e una parte significativa del nostro presente”. Sono coinvolti nel Gran Mercato gli organizzatori di mercati Slow Food, Mercatini Antiquari, Coldiretti e Zamusica con tutti i loro numerosi espositori, per dare vita ad un grande mercato unico con tante specificità, che possa essere attrattivo per tutto il territorio. Il Gran Mercato del Pià sarà composto da tre macro aree ideali d’interesse, che a loro volta saranno il fulcro di ulteriori iniziative: area expo, area food&drink e area intrattenimento. Non ci saranno spazi delimitati per queste aree, ma un ambiente unico creato dal mix delle varie specialità. E' previsto anche un appuntamento fuori mercato al Cinema Teatro Italia grazie alla collaborazione fra Corto Dorico e il Gran Mercato del Pià: alle 10.30 è in programma la proiezione del film di animazione Principi e Principesse, di Michel Ocelot, nell’edizione restaurata dalla Cineteca di Bologna.

Durante la giornata sarà inoltre possibile acquistare la serigrafia in edizione limitata del Gran Mercato del Pià realizzata da Massimo Pasca, presente all’iniziativa per firmare le copie e realizzare un’opera in live painting. Come sempre le attività artistiche sono coordinate da Accademia56, La Luna dance center. La Gran Orchestra del Pià è invece a lavoro per le audizioni che si terrano a Gennaio 2023. Sul sito tutte le informazioni “Siamo al secondo appuntamento - dice Francesco Javorone, presidente dell'Associazione Esercenti Mercato di Piazza d’Armi - e vediamo entusiasmo da parte di tutta la città verso questo nostro piccolo grande evento. Siamo contenti di poter dar vita a questo spazio cosi importante per la città di Ancona e per tutta la nostra comunità”. “Abbiamo ideato e organizzato questo progetto insieme all’Associazione Esercenti Mercato di Piazza d’Armi e al Comune di Ancona - spiega Federico Pesciarelli di Raval Family - perchè siamo convinti delle potenzialità di questo quartiere e di tutta la città di Ancona. La grande risposta di pubblico del 2 Ottobre ci ha dato ulteriore slancio. Voglio ringraziare Mercatini Antiquari, Slow Food, Coldiretti e Zamusica, Accademia56, La Luna Dance Center per il loro supporto e per il lavoro svolto, cosi come tutti gli sponsor e i partner che ci stanno supportano”.

Queste nel dettaglio le aree presenti all'interno del mercato:

Area Expo

Cuore della manifestazione è proprio quest’area che sarà sviluppata da esperti per ogni sezione merceologica. Il mercato di piazza d’Armi si amplierà e partendo dagli ambulanti già presenti, troverà nuovi ospiti e nuove collaborazioni, l’obiettivo di rafforzare l’identità di un luogo molte significativo per la comunità anconetana.

Area Food&Drink

A supporto delle attività presenti ci saranno food truck e servizioil bar del Raval, per rendere ancora più viva e appetibile l’offerta enogastronomica. Non mancheranno degustazioni, workshop e attività legate a questo settore.

Area Intrattenimento

Musica, teatro, danza, workshop, incontri completeranno e valorizzeranno la già ricca offerta del mercato. All'interno di quest'area prosegue il progetto della Gran Orchestra del Pià, che vedrà numerosi musicisti di Ancona suonare e contaminarsi con suoni e canti di altre culture