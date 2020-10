Mercato ittico e porto peschereccio: il FAI apre le porte ai tesori nascosti della città

In occasione delle giornate del Fai d'autunno domenica 18 e 25 ottobre arrivano le visite al mercato ittico e al porto peschereccio di Ancona.

Costruito tra il 1946 e il 1949 su progetto di Gaetano Minnucci - figura di spicco dell’avanguardia architettonica razionalista italiana - in sostituzione della precedente sede distrutta dai bombardamenti, il mercato ittico offre per le Giornate FAI d’Autunno una completa immersione nel mondo della pesca, tra i suoi protagonisti e le sue attività, che caratterizza Ancona dal punto di vista economico e sociale. L’edificio, che gode di un affaccio privilegiato sulla Mole Vanvitelliana, è posto in parallelo alla banchina per facilitare le operazioni di carico e scarico della merce. Al centro, la sala delle aste è resa monumentale dalla volta sottile che si distende su archi rampanti, sostenuti da cavalletti inclinati, ed è esaltata dall’illuminazione che giunge dai due fronti opposti. Sulle due gradinate a "U" siedono i commercianti per l'acquisto delle partite che scorrono nel piano sottostante. Oggi è stato avviato un iter per la ristrutturazione generale dell’edificio da parte dell’Amministrazione Comunale e dell’Autorità Portuale, pertanto questa potrebbe l’ultima occasione per visitare i luoghi prima della loro prossima trasformazione.

E' possibile prenotarsi online e le visite si possono fare dalle 10,00 fino alle 17,00 per un massimo di 4 persone.