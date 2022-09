Musica, cibo e divertimento: si alza il sipario sul Gran Mercato del Pià

ANCONA- Domenica 2 ottobre in piazza d'Armi vedrà invece l'arrivo del Gran Mercato del Pià, un'iniziativa ideata, promossa e organizzata, con il contributo del Comune, dall'associazione esercenti Mercato di Piazza d'Armi e dalla Raval Family. Sarà una data zero, perché il progetto è quello di dare continuità a questo evento, intensificando gradualmente gli appuntamenti. Il Gran Mercato del Pià sarà composto da tre macro aree ideali d'interesse, che a loro volta saranno cuore pulsante di ulteriori iniziative: area expo, area food&drink e area intrattenimento.

Non ci saranno spazi delimitati per queste aree, ma un ambiente unico creato dal mix delle varie specialità. Il cuore della manifestazione è proprio l'Area Expo che sarà sviluppata da esperti per ogni sezione merceologica. Il mercato di piazza d'Armi si amplierà e partendo dagli ambulanti già presenti, troverà nuovi ospiti e nuove collaborazioni, l'obiettivo di rafforzare l'identità di un luogo molte significativo per la comunità anconetana. A supporto delle attività presenti ci saranno truck food e servizio bar, per rendere ancora più viva e appetibile l'offerta enogastronomica. Non mancheranno degustazioni, workshop e attività legate a questo settore. Infine, l'area intrattenimento: musica, teatro, danza, workshop, incontri per completare e valorizzare l'offerta del mercato. All'interno di quest'area troverà spazio anche un progetto già in divenire, la Gran Orchestra del Pià, che vedrà numerosi musicisti della città suonare e contaminarsi con suoni e canti di altre culture.