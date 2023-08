Torna l'iconico mercatino vintage del Summer Jamboree: scambio e vendita di oggetti tra appassionati

Torna anche per il Summer Jamboree #23 il Free Boot Sale, l’iconico mercatino vintage del Summer Jamboree, dove chiunque lo desideri potrà scambiare o vendere i suoi oggetti anni ’40 e ’50 con i tanti appassionati di passaggio. Domenica 6 agosto dalle 8 alle 14 largo ad abiti, scarpe, cimeli da collezione, dischi, strumenti, cartoline: di tutto e di più da vendere e acquistare. Per partecipare è obbligatorio iscriversi entro venerdì 4 agosto all’InfoPoint del Festival in Piazza Manni. L’iscrizione è gratuita.

In tutta Europa, i mercatini liberi sono diffusi e attesi sia dai venditori che dagli acquirenti di articoli vintage e non solo. Occasioni aperte a tutti e per questo molto divertenti, nelle quali curiosare ed esercitare l’antica arte del mercanteggio. In particolare, il Free Boot Sale proposto ormai da oltre 14 anni nell’ambito del Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50, si concentra su tutto ciò che appartiene a quell’epoca d’oro. Caccia all’affare per i segugi del Vintage dunque! C’è ancora qualche giorno per cercare in casa, negli armadi, nei cassetti, in soffitta, prendendosi il gusto di aprire il baule dei ricordi e decidere serenamente cosa lasciar andare e cosa trattenere ancora un po’. Come l’anno scorso, il Free Boot Sale sarà allestito vicino al mare, all’Hawaiian Beach sulla spiaggia libera del Lungomare G. Mameli all’altezza del civico 93. Non mancheranno le vivaci melodie di sottofondo a cura di esperti djs con il loro record hop in stile: DJ Madame Dynamite, DJ Ol’Woogies, DJ Boppin’ Bangles, DJ Mickey Melodies, DJ Houserockin’ Chris e DJ Cannonball.