Mercatini, giochi, solidarietà e...Pasquella: si accende il Natale anche nelle frazioni

VARANO - Mercatini di Natale al via anche nelle frazioni. Si parte oggi con Varano (10-22) con "Aspettando il Natale". La rassegna proseguirà anche domani con mercatini di solidarietà che vedranno esposizioni di artigiani e 20 scolaresche di Ancona. 32 stand si snoderanno tra piazzetta e chiesa e non mancheranno attività per i più piccoli con animazioni e laboratori. Oggi pomeriggio è prevista la Pasquella di Varano (17,30). Domani appuntamento con la Corale Cruciani e l'arrivo di Babbo Natale alle 16,30 con la collaborazione della Croce Gialla di Ancona. Previsti in entrambi i giorni pranzi e cene solidali, il cui ricavato andrà agli alluvionati. Bus navetta gratuiti dallo stadio del Conero. Babbo Natale passerà anche a Camerano, alle 16 di domani, per l'accensione dell'albero natalizio.