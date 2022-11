Mercatini natalizi in piazza: a tu per tu con mestieri e sapori

OSIMO - Domenica 27 novembre dalle ore 9.00 alle ore 20.00 in piazza Boccolino a Osimo si svolgerà il mercatino delle “Piazzette dei mestieri e dei sapori”, raggruppamento di artigiani e agricoltori della CNA di Ancona – Macerata. La tappa osimana del progetto è stata possibile grazie alla preziosa collaborazione del comune di Osimo ed in particolare degli assessori Michela Glorio (attività produttive) e Mauro Pellegrini (Cultura).Il mercatino natalizio vedrà la partecipazione di 22 espositori. Dall’olio ai salumi, dalla verdure ai formaggi: il settore alimentare sarà rappresentato da una ricca e folta partecipazione di operatori artigiani provenienti da tutte le Marche e in particolare con gli artigiani dei Monti Sibillini. Presente anche un comparto del settore artigianato no – food: scarpe dal fermano, cappelli da Montappone, oggettistica varie, uncinetti, etc. L’iniziativa ricade all’interno del progetto food “I sapori dell’estate e dell’autunno” (un calendario di mercatini, festival e street food organizzato da CNA esclusivamente con produttori artigianali e agricoli), promosso da CCIAA delle Marche.

«Il Natale è uno dei momenti più importanti per il settore dell’artigianato, sia alimentare che non – hanno commentato Andrea Cantori e Andrea Moroni, rispettivamente segretario e presidente della CNA Ristoratori e Commercio alimentare – In un momento così delicato come quello che stiamo attraversando è importante creare occasioni come queste per permettere ai nostri artigiani e agricoltori di incontrare il mercato della regalistica natalizia – concludono Cantori e Moroni – Con questa iniziativa proponiamo al consumatore, per i propri regali di Natale, un cibo buono, giusto e dal volto umano: quello del produttore che ci mette la faccia».