Acceso l'albero, ora apre il Borgo natalizio: la magia continua a Castelbellino

Dopo il successo della Festa per l'accensione dell'Albero, l'8 dicembre nel centro storico di Castelbellino prende vita il Borgo Natalizio con animazioni, divertimento e buona cucina. Un'iniziativa nuova, organizzata dal Comitato Castelbellino il Paese dell'Albero, ideata e finanziata dall'Amministrazione comunale di Castelbellino, ricca di appuntamenti per grandi e piccini. Tanti i laboratori: da quello di teatro Storie di Natale (ore 11.30) con Lucia Palozzi e Arianna Baldini a quello di Forme a sorpresa per costruire il gioco di Natale (ore 15) con Chiara Gagliardini al laboratorio di giocoleria Stelle Cadenti con SimonLuca Barboni (ore 16.30) presso la sala della Banda musicale cittadina. Dalle 16 spettacoli con Natale a Casa GG al teatro B. Gigli (con replica alle 18) e Bolle di Sapone alle 17.30 con la slitta di Babbo Natale a cura di Flavia Giuttari presso la Chiesa di San Marco.

Dalle ore 15, gli Armati dell'Antica Marca, in piazza San Marco, intratterranno il pubblico con danze, duelli e visite guidate nell'atmosfera dell'antico Borgo di Morro Panicale: alle 18, ci sarà lo spettacolo storico 'Morro Panicale a.d. 1194". E poi proiezioni di vecchi cartoni animati con cinepresa a manovella, giochi antichi e parco giochi della Festa dei Fioli, con l'ufficio postale di Babbo Natale. Non mancheranno gli stand gastronomici con la cioccolateria del Borgo della Banda di Castelbellino e prodotti tipici locali: saranno attivi dalle ore 12 all'interno dei locali del Circolo Ricreativo I Maggio di Castelbellino, con possibilità di mangiare al caldo ed al coperto, e presso il Cantinone di Villa Coppetti. Il menù offre polenta e tagliatelle con sughi tradizionali, grigliate e il prodotto per cui Castelbellino è riconosciuto da sempre: le cresciole di polenta, salate e cotte alla piastra, e cresciole di polenta dolci fritte, poi ancora tanti sfizi, per terminare con castagne e vin brulé.

Ingresso libero e gratuito, obbligatoria la prenotazione per i laboratori all'indirizzo castelbellinocul turaeturismo@gmail.com