Memoria viva: l’emigrazione marchigiana raccontata dai suoi protagonisti

Raccolta permanente di foto e documenti per mantenere viva la memoria degli emigrati della Regione. Il Museo dell’Emigrazione Marchigiana di Recanati, in collaborazione con Regione Marche e Comune di Recanati, apre una raccolta di materiale per mantenere viva la memoria dei circa 700.000 marchigiani che, a cavallo tra Ottocento e Novecento, hanno lasciato la loro terra d’origine per dirigersi verso un luogo sconosciuto alla ricerca di fortuna e anche di coloro che hanno deciso di compiere il medesimo passo in tempi più recenti.



Con cosa contribuire: materiali fotografici (in digitale o in originale), filmati (in digitale, o interviste da realizzare presso il Museo)

documenti audio (in digitale), documenti cartacei (in digitale o in originale). Il materiale già digitalizzato (risoluzione minima di 300 dpi) può essere inviato via mail alla casella memarecanati@gmail.com, oppure consegnato/spedito (su supporto USB/CD/DVD) presso il Museo dell’Emigrazione Marchigiana, c/o Museo Civico Villa Colloredo Mels, Via Gregorio XII, 62019 Recanati. Il materiale consegnato/spedito in originale (in prestito) presso il museo viene digitalizzato e poi restituito Il materiale donato viene digitalizzato e conservato presso il Centro di Documentazione del Museo E’ possibile concordare un appuntamento per la realizzazione di video interviste in museo o a distanza

Tutti i materiali ricevuti dovranno essere comprensivi delle necessarie informazioni di supporto (es: data, luogo, eventuali soggetti raffigurati, tipologia di evento). Il prestatore/donatore dovrà inoltre essere titolare a norma di legge di qualsivoglia diritto o vincolo del materiale in oggetto e concedere liberamente e gratuitamente l’utilizzo dello stesso per le finalità istituzionali e culturali del museo.

Museo Emigrazione Marchigiana, c/o Museo Civico Villa Colloredo Mels (Via Gregorio XII, Recanati – MC). Tel. 071 757 0410

memarecanati@gmail.com. www.museoemigrazionemarchigiana.it. Servizio Whatsapp +39 3938761779.

