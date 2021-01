La memoria al tempo della pandemia: si riflette sulle nostalgie antiebraiche in streaming

Alle ore 18,00 mercoledì 27 gennaio, in diretta attraverso diverse piattaforme digitali, sarà possibile ascoltare la prof.ssa Milena Santerini, docente di Pedagogia all'Università cattolica di Milano, vice Presidente del memoriale della Shoà di Milano e Coordinatrice nazionale per la lotta all'antisemitismo: la professoressa interverrà sul tema di come proprio l'epidemia mondiale che stiamo vivendo sembra aver dato nuova linfa a vecchie e nuove nostalgie antiebraiche. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook "La Misena / Radio Duomo", oltre che sulle pagine Facebook socialUCEI , sulla pagina del comune di Senigallia, su Circuito museale Senigallia , e sulla pagina della Bibloteca comunale antonelliana. Diretta su radio Duomo Senigallia InBlu (FM 95.2).

Vittorio Robiati Bendaud, coordinatore del tribunale rabbinico del centro-nord Italia, e tra i più vivaci studiosi della cultura ebraica, ci condurrà in un percorso della memoria che farà dialogare Primo Levi, Elie Wiesel e Dante Alighieri. Porteranno il loro saluto Massimo Olivetti, Sindaco di Senigallia; Franco Manenti, Vescovo diocesano; Remo Morpurgo, vice Presidente della Comunità ebraica di Ancona. Saranno poi previsti interventi musicali a cura dell’associazione NonCantoPerCantare con Antonella Vento alla voce e Daniele Streccioni alla fisarmonica.