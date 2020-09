Maurizio Baglini: sul palco con la "Nona Sinfonia” di Beethoven

Venerdì 18 settembre alle ore 21,00, al Teatro Pergolesi, nell’anno in cui si celebra il 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven, il palcoscenico jesino accoglie Maurizio Baglini, tra i pochi virtuosi al mondo a eseguire la “Nona Sinfonia” di Beethoven nella trascendentale trascrizione pianistica di Liszt, al centro del programma della serata.

La “Nona” di Beethoven-Liszt è un arduo banco di prova per virtuosi perché affida le duecento pagine di partitura per orchestra e coro (circa un’ora di musica) alle dieci dita del pianista. L’iconico capolavoro è diventato uno dei cavalli di battaglia di Baglini che dal 2008 lo porta sui palcoscenici di tutto il mondo: dal Museo d’Orsay di Parigi all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, alla Società dei Concerti di Milano, passando per Tel Aviv, Monaco e Rio de Janeiro e in Paesi quali Australia, Cina, Francia, Germania, Irlanda, Perù, Polonia, Russia e Usa. Un’impresa titanica, accompagnata dall’accoglienza entusiastica dal pubblico di ogni latitudine e dal plauso della critica specializzata. «Suonare al pianoforte la “Nona” è una sfida che non smette di entusiasmarmi e che sono particolarmente felice di portare avanti in quest’anno di celebrazioni», ha dichiarato Maurizio Baglini, il quale ha anche registrato il brano in un fortunato CD Decca. Biglietti da 20 euro.