Massimo Germini in concerto, il chitarrista di Vecchioni stasera a Sirolo

SIROLO - Massimo Germini, storico chitarrista di Vecchioni, presenta il suo album "Qualcosa di famigliare 2021". Si esibirà al teatro Crotesi alle 21,30. Germini ha attraversato oceani sonori al fianco di Roberto Vecchioni - di cui colora i brani ormai da molte lune -, Lucio Fabbri, Grazia Di Michele, Giangilberto Monti, Alda Merini, Milva.

I pezzi strumentali saranno cinque (Odòs, Per Marino, Solo ad agosto, Il brusio delle parole, Ulisse racconta), sorvegliati in larga misura da una chitarra chiaroscurale, in grado di addentrarsi in regioni interiori che sfiorano libere associazioni (malinconie sottili, refoli di luce, storie smarrite, o forse soltanto lasciate andare).