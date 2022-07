Chiusura da campioni per l'XMasters: Massimiliano Rosolino nuota con i fan

Un grandissimo finale per l’11esima edizione degli XMasters di Senigallia. Sul main stage della kermesse di sport action sulla Spiaggia di Velluto è arrivato Massimiliano Rosolino. Il campionissimo azzurro, Oro alle Olimpiadi di Sydney e ai Mondiali di Fukuoka, 14 volte campione europeo, in mattinata aveva già guidato una decina di fortunati selezionati per una nuotata in mare aperto, un allenamento di un’oretta da boa a boa nello specchio di mare al largo del Village.

Poi si è scatenato sul palco, concedendosi alle domande e a qualche aneddoto divertente senza tralasciare l’invito a tutti a fare esercizio fisico e a tenersi in forma. «Ero già stato a Senigallia (una gara di triathlon nel 2018, ndr) ma non pensavo ci fosse questa bellissima festa legata allo sport» ha detto piacevolmente sorpreso sul palco insieme alla figlia Vittoria, divertito nel parlare con il pubblico. «Dobbiamo incentivare – ha detto - chi non ha mai fatto esercizi a non avere vergogna e a provare. Il nuoto? Anche se sembra uno sport muto è capace di darti carica. Ci sono mille modi di tenersi in forma sfruttando l’acqua: pinne, tavoletta, il tubo o semplicemente in verticale». E appena sceso dal palco il calore del pubblico non è scemato tra i tanti tifosi che si sono assiepati all’uscita per strappare un selfie e una foto ricordo con un campione che grazie al sorriso e alla sua trascinante simpatia entra a pieno diritto nella hall of fame degli XMasters.

L’edizione 2022 di XMasters shared by Radio Deejay e m2o è organizzata da Skills Comunicazione con il sostegno di Regione Marche, Confartigianato Marche, FIV (Federazione Italiana Vela), Associazione CKWI (Classe Kiteboarding e Wingsport Italia), Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Marche e INAIL Marche. Tutte le info sono disponibili sui canali social (Facebook, Instagram e Youtube) ‘XMasters Action Sport & Music Show ’ e sul sito ufficiale www.xmasters.it.