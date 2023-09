Festival del giornalismo d'inchiesta: Mario Giordano ad Ancona

Tutto pronto per il gran finale della 12esima edizione del Festival del Giornalismo d’Inchiesta delle Marche, diretta dal giornalista e scrittore Giacomo Galeazzi ed organizzata dal circolo culturale Ju-Ter Club Osimo in collaborazione col circolo +76. La carovana si sposta ad Ancona, presso l’auditorium della Confartigianato di Ancona e Pesaro Urbino, dove sabato 16 settembre sarà ospite il giornalista e conduttore televisivo Mario Giordano.

L’evento - annullato nella passata edizione per cause di forza maggiore - porterà nelle Marche uno dei giornalisti più apprezzati della tv italiana, che entra da tempo nelle case delle famiglie con la popolare trasmissione “Fuori dal coro”, oltre ad essere direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell’informazione di Mediaset. A moderare l’incontro sarà il direttore del Corriere Adriatico, Giancarlo Laurenzi. Appuntamento per il 16 settembre, ore 21, presso l’auditorium della Confartigianato di Ancona e Pesaro Urbino in via Fioretti 2/A. Ingresso libero e senza necessità di prenotazione.