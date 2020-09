Mario Carafòli: concorso fotografico a Corinaldo

Torna il concorso fotografico a premi intitolato a Mario Carafòli. Bando aperto fino a lunedì 7 settembre alle ore 12.00, termine ultimo per inviare le foto. La premiazione si terrà domenica 4 ottobre alle ore 11.00 al Teatro Comunale “Carlo Goldoni”.

Il Comune di Corinaldo e la famiglia Carafòli, in collaborazione con il Comune di Senigallia-Assessorato alla Cultura, con la partecipazione del MUSINF-Museo Civico d’Arte Moderna e dell’Associazione Centrale Fotografia di Fano bandiscono il concorso fotografico a premi “Mario Carafòli-Il Paese più bello del mondo”, ispirato a un libro dedicato dallo scrittore e fotoamatore Mario Carafòli a Corinaldo, suo paese natale. Il concorso intende selezionare le fotografie che meglio possano esprimere il rapporto naturale, affettivo o culturale che lega l’uomo all’ambiente in cui vive, lavora, soffre, si diverte.

In questa edizione il concorso presenta due sezioni dedicate rispettivamente a Corinaldo “Il Paese più bello del mondo” e a Senigallia “La città di Senigallia- La spiaggia di velluto”, quest’ultima sezione ideata in memoria del legame esistente tra la città e lo stesso Carafòli che negli anni Trenta creò questo fortunato slogan per l’Azienda di Soggiorno. Sezione, quella dedicata alla città senigalliese, intitolata a Edmo Leopoldi che nella vicenda di Senigallia Spiaggia di Velluto è stato testimone con tante sue fotografie. Bando scaricabile (anche in inglese) sul sito www.corinaldo.it