“Maria De Buenos Aires”: in piazza appuntamento con il tango

Nel centenario della nascita di Astor Piazzolla (1921-1992), sarà l’opera-tango “Maria De Buenos Aires”, del compositore argentino l’occasione per scoprire, a Jesi, la bellezza di un capolavoro che debuttò nel 1968 al Teatro Colón di Buenos Aires unendo sacro, profano e fantastico, alla forza ipnotica del tango.

L’opera sarà proposta venerdì 27 agosto e sabato 28 agosto, ore 21, in Piazza Federico II a Jesi, nell’ambito della 54^ Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi, in una nuova produzione firmata dalla Fondazione Pergolesi Spontini, Teatro dell’Opera Giocosa di Savona e Ente Luglio Musicale Trapanese. Aldo Sisillo dirige l’Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera Giocosa, regia scene e costumi sono di Stefania Panighini, light designer è Andrea Tocchio, le coreografie sono di Andrea Degani e Giovanna Di Fazi. Protagonisti sono il mezzosoprano Giuseppina Piunti nel ruolo di Maria, il baritono Enrico Maria Marabelli nel ruolo El Playador, e l’attore Davide Mancini che interpreterà El Duende. In scena, anche, i danzatori del Gruppo CoreoTango ASD Gioki-Danza-Gioki Tango Savona.

Per la prima volta, con questo appuntamento, la Fondazione Pergolesi Spontini rende l’opera accessibile a non vedenti/ ipovedenti e non udenti/ipoudenti. ll progetto di “opera accessibile” è a cura di ALI Accessibilità Lingue Inclusione , in collaborazione con Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus APS sezione di Ancona, e con Ente nazionale Sordi onlus sezione provinciale di Ancona. L’iniziativa comprende una serie di servizi disponibili gratuitamente prima dello spettacolo, ed altri durante la rappresentazione. Sabato 28 agosto ore 18 ci sarà il percorso multisensoriale dedicato, alle ore 21 va in scena l’opera con il servizio di audio introduzione, audiodescrizione e sopratitoli.