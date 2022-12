Ma(r)chechef, le Pro Loco della provincia si sfidano ai fornelli: come partecipare alla degustazione

Farà tappa sabato 10 dicembre a Belvedere Ostrense Ma(r)chechef, la gara tutta culinaria, fra le Pro loco della Provincia di Ancona. Un progetto presentato alla Regione Marche nell'ambito della valorizzazione dei Borghi marchigiani per il periodo natalizio. In questo contesto si terrà proprio a Belvedere Ostrense, nella suggestiva cornice delle Cantine dell'Ex Convento delle Clarisse, la seconda gara eliminatoria e la squadra vincitrice accederà alla finale di gennaio. Lesquadre che si sfideranno ai fornelli saranno composte dalle Pro loco di Belvedere Ostrense, Cupramontana, Jesi, Rosora, Santa Maria Nuova e Serra San Quirico. La disfida delle forchette sarà capitanata da due chef d'eccezione: Massimo Bomprezzi e Vittorio Serritelli. Il via alla gara alle ore 20. E' possibile partecipare al menù degustazione, del costo di 20 euro a persona, chiamando il numero 351-8032059.