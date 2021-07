Marche jazz orchestra exerience: presentazione del libro e concerto

Il Comune di Montecarotto, insieme all'Associazione Harmonia e ad Ancona Jazz vi invita alla presentazione del libro ed il concerto Marche Jazz Orchestra Experience martedì 3 agosto alle 21.30.



La Marche Jazz Orchestra ha rappresentato, nell’arco di una ventina d’anni – dal 1980 al 2007, con un periodo di inattività dal 1982 al 1986 – un esempio unico di dedizione, passione e amore. Ma anche, con occhio storico, un volano prodigioso per le generazioni coeve e successive, che ha sollecitato nel tempo il proliferare di musicisti e di formazioni le più disparate.

La MJO entrava nei teatri, nelle piazze, e imponeva un ascolto attento, mai superficiale, specchio delle convinzioni del suo direttore Bruno Tommaso, fautore di un credo musicale a trecentosessanta gradi, per cui tradizione europea, musica antica e popolare si integravano con la dodecafonia, il musical americano, lo swing. Un progetto ambizioso, che i musicisti coinvolti, divisi tra professionisti usciti dal conservatorio e autodidatti con un secondo lavoro, avevano accettato con grande entusiasmo e serietà. L’orchestra ha prodotto un paio di dischi e vari concerti live in tutta Italia. Le vicende vengono raccontate nel volume e verranno ripercorse nella serata di martedì 3 agosto alle 21.30 "Sotto le Mura", in via Circonvallazione, a Montecarotto (AN).



Per la presentazione interverranno il curatore del testo Marco Salvarani, membro della MJO fin dalle origini, il maestro Bruno Tommaso direttore dell'orchestra, Alvaro Schiaroli Presidente dell'Associazione Culturale MJO, Paolo Febo coordinatore dell'Associazione stessa, Alfiero Cappellini, sindaco ai tempi della MJO e fautore del progetto.



A seguire, avremo un concerto con Jam Session finale, con 2 musicisti che hanno partecipato al primo concerto Marche Jazz Orchestra a Montecarotto: Massimo Manzi e Andrea Conti. Insieme a loro un giovanissimo contrabbassista a testimoniare quel legame tra generazioni che ha sempre caratterizzato le formazioni MJO: Daniele Marconi. Al trio si aggiungeranno altri musicisti che hanno nel tempo militato tra le fila dell’orchestra. Repertorio di standard con alcuni brani tratti dall’immenso repertorio che la Marche Jazz Orchestra ha presentato nei suoi quasi 30 anni di vita.

Il concerto è co-organizzato con Ancona Jazz.



Info e prenotazioni 3278587252.

