Slitta per le limitazioni dovute alla pandemia il concerto dei Maneskin , il celebre gruppo romano ormai diventato fenomeno di culto a livello internazionale.

Il live alla Vitrifrigo Arena di Pesaro è stato posticipato a venerdì 18 marzo. Era in programma per il 27 gennaio. Gli organizzatori comunicano che i biglietti venduti per il 27 gennaio saranno ritenuti validi anche per la nuova data.