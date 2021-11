Maneskin in concerto: il gruppo fenomeno del momento nelle Marche

I Måneskin annunciano oggi la data zero del loro tour, organizzato e prodotto da Vivo Concerti, prevista per giovedì 27 gennaio 2022 al Vitrifrigo Arena di Pesaro. I biglietti saranno disponibili online a partire da lunedì 29 alle ore 11.00 e nei punti vendita autorizzati a partire da sabato 4 dicembre alle ore 11.00.

Si legge nella nota: «I Måneskin porteranno live le sonorità dell’album “Teatro d’Ira - Vol. I” a partire da febbraio 2022 con il “Loud kids on tour”, sedici date tutte sold out, che li vedrà esibirsi nelle principali città d’Europa. A marzo seguiranno le date in Italia, dove calcheranno per la prima volta i palchi dei principali palazzetti in tredici appuntamenti, anch’essi sold out, a cui si aggiunge oggi la data zero di Pesaro. Il tour italiano si concluderà con un concerto evento sabato 9 luglio 2022 nel simbolo di Roma per eccellenza: il Circo Massimo, uno show realizzato in collaborazione con Rock In Roma».

Biglietti disponibili sul sito di Vivo Concerti e in tutte le rivendite autorizzate. «L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali».