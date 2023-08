Natale a Ferragosto: la pazza (e coinvolgente) proposta del MamaBeach. In spiaggia sarà un 24 dicembre

Galeotto fu un film. E tramutare il giorno che rappresenta il cuore dell’estate nella versione “on the beach” del Santo Natale è divenuta così la pazza missione del Mama Beach, che nella serata del 14 agosto trasformerà una fetta della spiaggia di Palombina Nuova in una simil Zanzibar, dove è consuetudine il connubio tra temperature elevate ed addobbi che richiamano il mese di dicembre. «La scintilla è nata guardando un film recente interpretato da Diego Abatantuono – afferma uno dei soci del Mama, Marco Mainardi – che per far felice la nipotina decide di ideare un Natale a Ferragosto. Diciamo che lì...è partito l’embolo, ed ho capito che non serviva cercare altro: avevamo l’idea per una festa fuori dagli schemi, diversa da tutte le altre, un Ferragosto natalizio. La cosa più bella è stata la partecipazione non solo della clientela, che ha subito sposato il progetto, ma anche di tutto lo staff che si è tuffato con entusiasmo nei preparativi suggerendo idee e spunti per addobbare lo stabilimento».

Aspetti lasciati al caso? Pochi, anzi pochissimi. A partire dall’albero di Natale di oltre due metri, luminarie, musica a tema con playlist ad hoc, le cabine agghindate a raffigurare i box per le renne della slitta di Babbo Natale, il quale, stando alle indiscrezioni, potrebbe anche fare una visita, come del resto anche altri personaggi “viventi” del presepe. E non mancherà, ovviamente, un menù tipicamente invernale per i duecento partecipanti (un “sold out” ottenuto in tempi brevissimi), con straccetti di pollo con fava e pancetta croccante, coniglio ripieno e lombatina di maialino e contorno di insalata russa. Come non marcherà visita il dolce simbolo del Natale, ovvero il panettone. L’unica cosa che, forse, renderà dissimile questo 14 agosto dal 24 dicembre sarà lo scoccare della mezzanotte: niente scambio di regali, ma il classico bagno sì. Come tradizione, stavolta estiva, comanda.