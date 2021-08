Maltempo, salta il concerto di Paolo Fresu: spettatori rimborsati

Il concerto di Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura, in programma oggi (23 agosto) in Piazza Federico II a Jesi ore 21 nell’ambito del XXI Festival Pergolesi Spontini, è stato sospeso a causa dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Marche che vede il territorio di Jesi come zona gialla.

«In considerazione anche della prescrizione presente nel verbale della Commissione di Pubblico Spettacolo - si legge nella nota - che non ci autorizza ad andare in scena in caso di condizioni meteo avverse, la Direzione della Fondazione Pergolesi Spontini è costretta a sospendere il concerto auspicandone la riprogrammazione nei prossimi mesi». I biglietti acquistati per il concerto (in una piazza che ha registrato il sold out) saranno rimborsati.

«Le richieste di rimborso - si legge ancora - dovranno essere avanzate entro e non oltre lunedì 13 settembre 2021, portando con sé il biglietto originale, o recandosi presso la biglietteria del Teatro Pergolesi, o inviando una mail a biglietteria@fpsjesi.com con allegata foto o scansione leggibile del biglietto».