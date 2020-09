In scena i talenti lirici: arriva il recital dedicato a Gaspare Spontini

Venerdì 25 settembre ore 21,00 il Teatro di Maiolati Spontini accoglie l’evento un recital dedicato a Gaspare Spontini, affidato al talento di due promesse dell’arte lirica Lucia Conte (soprano) e Andrea Tabili (basso) e ai musicisti del Time Machine Ensemble, gruppo in residenza al Festival, con Kinga Dobryniewska e Davide Moro al violino, Alessandra Di Pasquale alla viola, Valentina Verzola al violoncello.

In programma alcune delle più belle arie delle opere di Spontini eseguite nelle scorse edizioni del Festival, riarrangiate ed eseguite in un concerto dal sapore classico. Per questo concerto, che si tiene nella città natale del grande compositore, è prevista una speciale promozione riservata ai residenti di Maiolati, che potranno acquistare due biglietti al prezzo speciale di 10 euro (promozione fino ad esaurimento dei posti disponibili, informazioni e prenotazioni al numero 0731. 206888).