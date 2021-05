Il Maggio dei Libri: il programma delle iniziative alla Benincasa

Fino al 31 maggio si tiene l’undicesima edizione di “Il Maggio dei Libri”, la campagna nazionale di promozione della lettura promossa dal Centro per il libro e la lettura e dal Ministero per i Beni Culturali, che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, organizzando iniziative che coinvolgono enti locali, scuole, biblioteche, librerie,festival, editori, associazioni culturali. Ad Ancona la Biblioteca Benincasa ha organizzato l'iniziativa attraverso la Biblioteca Ragazzi “A. Novelli” del Comune, che l'ha promossa in tutte le scuole della città attraverso il servizio di prestito librario gratuito a domicilio rivolto alle scuole e agli utenti.

L’edizione 2021 si caratterizza per l’importante collaborazione con il Programma di promozione della lettura nella fascia 0-6 anni “Nati per Leggere” sostenuto dal progetto regionale “Nati per Leggere Marche” e con la “BILL” la “Biblioteca della legalità” nata per diffondere la cultura della legalità e della giustizia tra le giovani generazioni attraverso la promozione della lettura. Un altro elemento da evidenziare é il coinvolgimento di alcuni soggetti che hanno di recente aderito al “Patto della lettura” e le librerie cittadine “Fogola” e “Oh che bel Castello”.

Il programma