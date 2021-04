Il magazzino dell'attrice: il progetto di Roberta Biagiarielli

Il magazzino dell’attrice, progetto di e con Roberta Biagiarelli, è l’appuntamento in programma l’8 e 9 aprile e il 15 e 16 aprile nel ricco cartellone di Marche Palcoscenico Aperto. Festival del teatro senza teatri, promosso dalla Regione Marche e assessorato alla Cultura con Amat.

Il progetto si articola in una mini-serie di quattro incontri trasmessi in streaming nei canali social Facebook, YouTube e Twitch di Babelia -progetti culturali e diario Facebook di Roberta Biagiarelli. In ogni puntata, le scene e gli oggetti, ciascuno con il proprio vissuto offrono il pretesto per raccontare gli spettacoli, i loro processi di creazione, le esperienze, gli aneddoti e gli incontri sorprendenti nei luoghi che non ci si aspetta. Lo spettacolo è realizzato nell’ambito di Marche Palcoscenico Aperto. I mestieri dello spettacolo non si fermano promosso da Regione Marche/ Assessorato alla Cultura e AMAT, produzione e realizzazione di Babelia & C.-progetti culturali, operatori video Giovanni Tammaro e Luigi Ottani, fotografia Luigi Ottani, luci Andrea Violato, fonico in presa diretta e sound design Martin Rinaldi, montaggio Giovanni Tammaro, regia Roberta Biagiarelli e Sandro Fabiani, social media manager Lucio Alessandri.

Informazioni alla mail dedicata. La fruizione dello spettacolo è gratuita. Inizio spettacolo: 8 aprile ore 18, 9 aprile ore 21, 15 aprile ore 18, 16 aprile ore 21.