Capitano Ultimo si siede in cattedra: l'incontro con gli studenti delle superiori

OSIMO - In occasione del trentesimo anniversario della strage di Capaci, l’IIS Laeng-Meucci ospiterà il “Capitano Ultimo”, ovvero il colonnello dei carabinieri Sergio De Caprio, che nel gennaio del 1993 arrestò il capo di Cosa Nostra Totò Riina.

L’incontro, organizzato in collaborazione con i Volontari del Capitano Ultimo delle Marche, si terrà in presenza, giovedì 26 maggio alle ore 10.30, per alcune classi nell’Aula Magna della sede dell’Istituto Laeng e online per tutte le altre, sia della sede di Osimo che della sede di Castelfidardo. Si tratta di un’iniziativa di alto valore civile e di importante sensibilizzazione delle giovani generazioni e che rientra nel percorso di Educazione Civica che gli studenti affrontano nel corso dell’anno.