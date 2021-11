La felicità in un libro, primo appuntamento con "Macchie nel nulla"

Primo appuntamento martedì 30 novembre alle ore 17,30 all'Informagiovani del Comune di Ancona, in piazza Roma, della rassegna “La felicità in un libro, letture e conversazioni del martedì” promossa in collaborazione con Università Politecnica delle Marche e CRUA. L'incontro, aperto alla cittadinanza, vede protagonista la scrittrice Monica Ferraioli, con il suo terzo libro “Macchie nel nulla” edito da Scatole Parlanti. Letture di Patrizia Giardini e Marcello Moscoloni.

Quindici racconti che ritraggono i rapporti umani nell'epoca contemporanea, tracciati con perizia e con uno sguardo disincantato, fotografie di una realtà riconoscibile per tante donne e uomini alle prese con difficoltà quotidiane e con vissuti che pesano. All'incontro del 30 novembre ne seguiranno altri 4 il 14 dicembre e poi l'11, il 25 e l'8 febbraio. Per prenotazioni inviare una mail a crua.iniziative@univpm.it o al cell 3460042917