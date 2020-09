Ma Bohème: l'inclusione sociale in scena. Tutti i dettagli dello spettacolo

Venerdì 2 ottobre, alle ore 21,00, al Teatro Pergolesi di Jesi andrà in scena “Ma Bohème”, evento organizzato da Fondazione Pergolesi Spontini, nell’ambito del XX Festival Pergolesi Spontini. Lo spettacolo fa parte del ciclo OperaH, un progetto di inclusione sociale della Fondazione Pergolesi Spontini che mette in relazione il melodramma con il sociale per costruire percorsi di integrazione e di benessere. Un percorso teatrale e di danza movimento terapia, il cui esito finale è lo spettacolo “Ma Bohème” (La mia Bohème), indagine sul concetto di Bohemien, l’artista diverso, isolato, che fa della ricerca del bello il suo status simbolo. Di nuovo un lavoro sulle emozioni, sulla bellezza della diversità, da affrontare attraverso “un corpo che parla”.

I biglietti sono disponibili su Viva Ticket a 2,24 euro.