San giuseppe da Copertino: Luca Violini racconta la sua storia

La storia di San Giuseppe da Cupertino raccontata dalla voce di Luca Violini. L'evento si svolge venerdì 11 settembre alle 21.15 ad Osimo, l Chiostro San Francesco. Ingresso unico: 2 euro.

Per informazioni e prenotazioni: 320.5623974. Il racconto del primo volo di San Giuseppe da Copertino diventa il simbolo di tutta la sua esperienza umana, mistica e religiosa. Da una parte la consapevolezza che esiste qualcosa di altro da lui che può modificare la storia, dall’altra la presa di coscienza (quasi la paura), della grandezza dell’impegno e della missione che gli sono affidati. Ma d’altra parte è anche lo stupore di un uomo semplice, che prova la sensazione di volare che credeva non fosse riservata a lui e che in quell’esperienza comprende che niente è impossibile a chi sa affidarsi.