LUCA VIOLINI in “ESSERE MARIA CALLAS”



Prima nazionale

SIROLO – Teatro Cortesi

SABATO 1 APRILE ore 21.15

Essere Maria Callas è un monologo - scritto da Paolo Logli - in cui assistiamo alla meditazione intima di una donna che assiste attonita alla sua trasformazione in mito: quello che, d’altra parte, ha sempre voluto essere.

Condurre l’esistenza, tutta, anche i momenti più intimi, quotidiani, nei panni di un mito. E contemporaneamente, avere la consapevolezza che ogni sforzo della propria vita, ogni destinazione della volontà è sempre stata rivolta a quello scopo: essere, Maria Callas.

La Callas ricorda la sua infanzia, il potente innamoramento per la musica, il rapporto ambivalente con la madre, che preferiva la sorella, la sua ribellione alla famiglia e al destino, che la vede grossa, sgraziata, “una cavallona” invece che un esile giunco come ha sempre sognato di essere.

E poi la grande fatica per essere accettata nel bel mondo della musica lirica, il rapporto conflittuale con Arturo Toscanini, Aristotele Onassis. Ma solo come momenti e sfondi ad una meditazione sull’essere mito, e sul destino.



Ma insieme, Essere Maria Callas è un gioco metaforico sul teatro, che rende possibile che, nella fantasia degli spettatori, il ruolo di una grande soprano sia interpretato da un attore – Luca Violini - e dal suo timbro maschile. Un gioco sulla capacità delle parole di affabulare, di incantare, di rendere visibile e possibile l’impossibile.