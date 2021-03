Radio teatro: Luca Violini e il suo "Destinatario sconosciuto"

Regione Marche, il comune di Servigliano, Amat e consorzio Marche Spettacolo presentano Luca Violini in uno spettacolo di radio teatro dal titolo: Destinatario Sconosciuto. L'evento si tiene domenica 7 marzo alle 21,15 in streaming. L'accesso è gratuito.



Una storia epistolare tradotta in uno spettacolo di radio teatro intenso ed emozionante, godibile e pieno di ritmo, con parole capaci di svelare le sfumature più profonde di un tragico percorso personale che, rivelato dal colpo di scena finale, diviene una lezione universale impossibile da dimenticare.