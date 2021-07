Il Chiostro di San Francesco di Osimo ospita giovedì 15 luglio alle ore 21.30 lo spettacolo Eneide. la profezia del pendolo.



Un pendolo oscilla tra i due lati del mare, da Oriente ad Occidente, e viceversa. Questa immagine, nella visione degli antichi, rappresentava gli infiniti movimenti, avanti e indietro, che la storia ha compiuto trasportando il potere da un lato all’altro del mediterraneo, come una ciclicità in cui ogni esplosione di potenza politica, economica e militare, portava inevitabilmente in sé il seme della sua futura distruzione. Ma l’Enea che ci racconterà la sua storia, è un uomo disilluso che guarda tutto dalla fine dei tempi, con una saggezza che vola più in alto della politica e della propaganda. Nessun potere è per sempre.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...