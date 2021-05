L'ultimo rito per Astarte: Luca Violini torna in scena

Sabato 5 giugno alle ore 21.15 a Morro d'Alba presso Piazza Barcaroli (nell'ambito del Festival culturale del giallo e del noir "Lacrima in Giallo"). Luca Violini proporrà lo spettacolo di RadioTeatro "L'Ultimo rito per Astarte. Delitto al Tempio della Dea della Luna". Un giallo liberamente tratto da "The idol house of Astarte" di Agatha Cristie



Ingresso su prenotazione al n.320.5623974. Biglietto Intero: 8 euro. Biglietto Ridotto: 5 euro ( residenti e minori di 14 anni)

