Luca Violini: sul palco con "Il vecchio e il mare"

Il Comune di Sirolo mercoledì 11 Agosto ore 21.30 propone il doppiatore Luca Violini nello spettacolo di RadioTeatro "Il Vecchio e il mare" di E. Hemingway. Ingresso: 5 euro al Parco della Repubblica. Info e prenotazioni: 071.2513264.



Maledizione e magia, solitudine, ricerca di abbandono, coraggio, tenacia dell'uomo di fronte alla Natura, amore per la vita e per la propria condizione di esistere di pesca, per i pesci. “Il vecchio e il mare” di Hemingway si basa su pochi elementi, è una favola che non lascia indifferenti. L'uomo non trionfa mai del tutto, ma anche quando la sconfitta è totale quello che importa è lo sforzo per affrontare il destino e soltanto nella misura di questo sforzo si può raggiungere la vittoria nella sconfitta.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...