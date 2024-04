L'esplosione di energia di "LoveTrain2020" sul palco delle Muse, in anteprima regionale

ANCONA – Arriva sul palcoscenico del Teatro delle Muse di Ancona in prima regionale, l’ultimo appuntamento della Stagione di Danza 2023 2024 di Marche Teatro, lo spettacolo LoveTrain2020 su musiche dei Tears For Fears, in programma domenica 14 aprile alle 18. Le coreografie saranno a cura di Emanuel Gat, coreografo e danzatore di fama internazionale nato nel 1969 a Nahariya, in Israele: nel corso degli anni, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per il suo lavoro, inclusi il Bessie Award per la Migliore Coreografia nel 2013. Le sue creazioni sono state presentate in importanti teatri e festival di danza in tutto il mondo, guadagnandosi il plauso della critica e del pubblico.

LoveTrain2020 è un “musical” contemporaneo costruito sui successi dei Tears for Fears, band culto degli anni Ottanta, icona della new wave britannica con i suoi intramontabili pezzi (Mad world, Shout, Everybody Wants to Rule The World, Change, Sowing The Seeds Of Love). Il coreografo si tuffa così nel “vibe” e nella spinta utopica di un’epoca ed esplora le possibilità espressive ed emotive scaturite dall’intreccio tra danza e musica pop. Numerosi i danzatori in scena pronti ad una vera e propria esplosione di energia. Un’ode coreografica al suono e alle vibrazioni degli anni ’80, incarnati dalla musica dei Tears for Fears, con la loro spinta utopica e il loro groove epico.

Sul palco i danzatori Englantine Bart, Tara Dalli, Noé Girard, Nikoline Due Inversen, Gilad Jerusalmy, Péter Juhász, Michael Loehr, Emma Mouton, Rindra Rasoaveloson, Abel Rojo Pupo, Karolina Szymura, Sara Wilhelmsson, gli strepitosi costumi di Thomas Bradley, direzione tecnica & supervision di Guillaume Février, suono di Frédéric Duru, la produzione è di Emanuel Gat Dance: Marjorie Carré, Mélanie Bichot coproduzione con Festival Montpellier Danse 2020, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Arsenal Cité Musicale – Metz, Theater Freiburg, con il supporto di Romaeuropa Festival. Premiato in Francia come miglior spettacolo di danza della stagione 2020-21 dal sindacato professionale di critica teatrale, musicale e di danza, si svolge in questo spazio carico di riferimenti, contrappunti e possibilità infinite, dove movimento e suono interagiscono per rivelare ancora una volta, e da un’angolazione diversa, gli strati evidenti ma quasi trasparenti in cui le persone si incontrano, si allontanano, si spingono e si tirano, si interrogano, si risolvono e vanno avanti.