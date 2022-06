Convegno Innovation Technology: rendere sostenibile il patrimonio industriale

Sabato 11 giugno 2022, presso il Centro Christus Vivit – Giovanni Paolo II in via Montorso 3 a Loreto dalle 14,00 alle 19,30 si terrà il convegno Innovation Technology: rendere sostenibile il nostro patrimonio industriale.

E’ un evento d'informazione sullo Sviluppo Sostenibile che tratta aspetti finanziari, legali, organizzativi, comunicazione, divulgazione e insieme d'intrattenimento, avvalendosi prevalentemente del contributo di esperti e professionisti che vivono e lavorano nella nostra regione.

Imprenditori e specialisti di diversi settori spiegano come è possibile crescere in modo sostenibile nella nostra regione. Aziende e privati insieme per unire opportunità ed esperienze di successo: la cultura finanziaria spiegata in modo semplice e divertente.

Moreno Pieroni, sindaco di Loreto: "Sempre più la sostenibilità è importante in tutti i settori, ancor più oggi nei confronti delle nuove generazioni. Questo evento potrà dare molti spunti di riflessioni sia al sistema privato che al sistema pubblico per una sostenibilità ambientale, economica e sociale sempre più forte e siamo felici che si tenga a Loreto in una prestigiosa sede”.

Per definizione la sostenibilità è la condizione di un modello di sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri. Organizzatore dell’evento è il Coach Maurizio Severini, riferimento per ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale. Il suo metodo e strategia sono applicati in tutti gli ambiti della vita: da quello privato (relazionale, psicofisico, motivazionale) a quello professionale (leadership, team, efficienza, pianificazione).

“Con questo evento – dice Maurizio Severini – vogliamo far comprendere quanto sia importante oggi un approccio al business che tenga conto della sostenibilità in tutte le sue molteplici sfaccettature, per realizzare uno sviluppo armonico con il territorio e la comunità”. Ad inframezzare l’evento non mancheranno momenti di intrattenimento con il duo comico Lando&Dino.

Dopo le registrazioni dalle 14,00, l’evento si dipanerà con questi interventi:

ORE 14:30 - PRIMA PARTE

Moreno Pieroni, Saluti iniziali

Samantha Micucci, Il rischio di credito - Sistemi d'informazione creditizia per l'impresa e il professionista

Gianni Moreschi, La sostenibilità nella comunicazione mediatica

Monica Leonardi, Ufficio sostenibile: soluzioni per lavorare meglio e “Green”

Silvano Sassetti, Come creare prodotti innovativi coniugando qualità e sostenibilità

Claudio Baldi, Sostenibilità e innovazione: come tutelare le idee migliori

Michaela Conserva, Coffee break con Prima del Caffè Soddisfazioni in cucina

Lando e Dino, Le Barzellette Sostenibili

ORE 18:00 - SECONDA PARTE

Alfonso Rossi, La Società Fiduciaria come strumento di protezione patrimoniale

Emanuele Castellani, Le nuove opportunità di investimento nel sostenibile

Stefano Ferroni, Sostenibilità negli ambienti di lavoro

Maurizio Baldi, Marchi e brevetti come vero capitale per l'imprenditore

Renzo Galassi, Tradizione e innovazione per una produzione esclusiva e sostenibile

Marzia Marchionni, Strumenti di pianificazione successoria nell’ambito della protezione patrimoniale

Lando e Dino, Le Barzellette Sostenibili

La partecipazione al convegno è gratuita. Si consiglia la prenotazione al seguente link.