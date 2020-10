Mitì: il libro sulla leggenda della spiaggia delle Due Sorelle

Domenica 25 ottobre, alle 10,30 si terrà al Museo Archeologico Nazionale delle Marche, la presentazione del libro Mitì. La leggenda della spiaggia delle Due Sorelle, scritto e illustrato da Laura Gentili. La partecipazione all’evento è possibile solo su prenotazione. Per informazioni: 071 202602 o mail a drm-mar.museoancona@ beniculturali.it.

È impossibile visitare la spiaggia delle Due Sorelle senza farsi suggestionare dalle meraviglie del luogo. I faraglioni, la grotta, i relitti: ogni angolo nasconde una storia che aspetta di essere raccontata! – scrive la giovane autrice del libro per ragazzi, pubblicato da Giaconi Editore. La storia di Mitì narra, attraverso i colori dalle tinte pastello e vellutate e le linee delicate ma accattivanti dei personaggi, una leggenda nata dal connubio di racconti fantastici tramandati dai pescatori e la bellezza mozzafiato del paesaggio della Riviera del Conero. A seguire, i bambini si potranno immedesimare nella storia della spumeggiante sirena Mitì, partecipando a un colorato laboratorio creativo. L’autrice del libro, che si è ispirata per la sua storia ai ricordi dell’infanzia in cui si recava con la famiglia alla spiaggia delle Due Sorelle, rimarrà a disposizione per le curiosità dei piccoli visitatori.