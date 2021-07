Vent'anni dal G8: Amnesty presenta "Genova per chi non c'era"

Il gruppo Amnesty di Ancona organizzata per martedì 20 luglio alle ore 19, al Lazzabaretto, la presentazione del libro "2001-2021 Genova per chi non c'era", a cura di Angelo Miotto.

Interverranno Duccio Facchini, giornalista e scrittore, e Paolo Pignocchi, responsabile del Coordinamento Europa di Amnesty International Italia. L’evento è realizzato nell’ambito della rassegna “Provviste d’estate”. Un progetto di Casa delle culture, Arci e Libreria Fogola.

Il libro di Miotto approfondisce i fatti attraverso l’esperienza di 20 testimoni privilegiati che erano presenti in quei giorni. Un racconto collettivo per spiegare Genova a “chi non c’era” e per raccogliere quello che Alessandro Leogrande chiamava “il seme sotto la neve” e che ha germogliato in tanti altri mondi possibili, dall’economia solidale all’informazione indipendente. Duccio Facchini, giornalista professionista, è direttore della rivista Altreconomia. Ha scritto diversi libri: è coautore di “Armi, un affare di Stato” (Chiarelettere) e autore di “Mi cercarono l’anima. Storia di Stefano Cucchi”, “Trolls Inc.”, “Kenya. Una guida di turismo responsabile”, “Le ragioni del NO”, “L’economia in classe”, “Alla deriva” (Altreconomia).