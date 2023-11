Ad Ancona la 10a edizione di "Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole"

ANCONA - E’ questa la settimana di “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”, giunta alla decima edizione. L’iniziativa nazionale è rivolta a tutte le scuole, dai nidi alle scuole superiori, ed è promossa dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura, e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Libriamoci promuove la lettura ad alta voce per condividere e accrescere l’amore per i libri e per favorire l’abitudine alla lettura.

I filoni tematici proposti per questa edizione sono: “Lib(e)ri di creare”, “Lib(e)ri di sognare”, “Lib(e)ri” di conoscere”. Il Comune di Ancona, attraverso la Biblioteca Ragazzi "A. Novelli" raccoglie le adesioni delle scuole, mette a disposizione i libri per ciascun filone e raccoglie le disponibilità dei volontari che si recano a leggere nelle scuole. Tutti gli Istituti Comprensivi della nostra città hanno aderito all’iniziativa con una buona partecipazione delle scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Partecipano interi plessi come la scuola primaria “Maggini” e la primaria “Dante Alighieri”, la secondaria “Pascoli-Leopardi” (18 classi) e la secondaria “Donatello”. Adesione delle scuole di infanzia con interi plessi che da anni rappresentano dei presìdi importanti del Programma “Nati per Leggere”: la infanzia “Mazzini” e la infanzia “Piaget”, l’infanzia “Redipuglia” e le “Gramsci”. La collaborazione instaurata con le scuole che hanno aderito al servizio di prestito librario collettivo a scuola erogato dalla Benincasa dal 2020 ha determinato l’adesione a “Libriamoci” delle scuole ubicate nei quartieri nuovi di Ancona e nei quartieri di Collemarino e di Palombina nuova: le scuole di infanzia “Ginestra”, “Verbena” e “Tombari”, le primarie “”Pietralacroce, “Marinelli”, “Savio”, “Maggini” e “Rodari”, la secondaria di primo grado “Pinocchio” e “Buonarroti”. La partecipazione della scuole di infanzia “Aporti” e della primaria “Da Vinci” è stata possibile grazie alla collaborazione delle insegnanti che aderiscono al Progetto “Mamma Lingua”. La primaria “Faiani” vedrà la partecipazione dell’Editore Simone Giaconi con letture ad alta voce nel giardino della scuola in occasione della giornata nazionale dell’albero che si celebra il 21 novembre.

Il nuovo progetto della Benincasa, cofinanziato dalla Regione Marche, “Adoleggenti. Proposte di lettura per adolescenti”, ha agevolato la partecipazione di alcuni Istituti di Istruzione Superiore di Ancona dove andranno a leggere dei lettori di eccezione: il Liceo di Stato “Carlo Rinaldini” con l’attrice Paola Giorgi, l’Assessore ai Servizi Educativi Antonella Andreoli e l'Assessore alla Cultura Anna Maria Bertini; il “Savoia-Benincasa” con l’Assessore alle Politiche giovanili Marco Battino; il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” con l’Assessore ai Servizi Educativi Antonella Andreoli. Le altre figure istituzionali che hanno accolto l’invito a leggere nelle scuole sono i consiglieri Angelica Lupacchini, Carlo Maria Pesaresi e Susanna Dini, che ha partecipato a tutte le edizioni di Libriamoci. Un ringraziamento ai lettori che partecipano anche in questa edizione e che hanno contribuito in questi anni a dare un segnale forte dell'importanza della lettura accogliendo l’invito del Centro per il Libro e la lettura a recarsi a leggere nelle scuole: Chiara Censi, Lucia Trenta, Massimo Fazzini, l’attrice Natascia Zanni della Compagnia del Teatro del Canguro-Marche Teatro, il poeta anconetano Fabio Maria Serpilli, l’autore di libri per bambini Paolo Girolamini. i Volontari Nati per Leggere e gli altri Volontari che doneranno la propria voce agli studenti delle scuole di Ancona e del suo territorio.

Ancona ha ottenuto il riconoscimento di “Città che legge” da parte del Centro per il Libro e la Lettura che promuove quelle amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura.