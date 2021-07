Libri alla Mole, presentazione di "Affreschi nelle Marche dal '300 al '500"

Giovedì 15 luglio, ore 21,30, presso l'Uditorio della Mole Vanvitelliana di Ancona si svolgerà la presentazione del libro "Affreschi nelle Marche dal '300 al '500" a cura del prof. Rodolfo Bersaglia.

La Regione Marche vanta un significativo repertorio di affreschi, in buona parte sconosciuto. Il libro di Bersaglia, edito da Affinità Elettive, descrive e illustra per 680 pagine tale tesoro. È stata inoltre attivata in merito un'attività didattica per tutte le scuole della regione, che partirà da Ancona. L'incontro è introdotto da Marta Paraventi.