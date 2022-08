Settantotto anni fa la liberazione del Paese, ricorrenza con l’ufficiale inglese che partecipò 

CASTELLEONE DI SUASA - Mercoledì 10 agosto 2022 alle ore 16:30 presso il Ristorante Bellucci a Castelleone di Suasa si celebrerà il 78° Anniversario della Liberazione di Castelleone di Suasa. La sezione comunale ANPI e l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, con il patrocinio del Comune di Castelleone di Suasa, celebreranno la ricorrenza con un ospite di eccezione: Harry Shindler.



Harry Shindler è un veterano dell’8a armata inglese, ha partecipato allo Sbarco di Anzio e alla guerra di Liberazione. Dopo la guerra si è sposato con un'italiana e dal 1982 vive in Italia, a San Benedetto del Tronto. Per tutta la sua vita si è occupato di ricerche di soldati scomparsi, di rintracciare relitti, di dare un nome alle tombe di combattenti sconosciuti. Per quest'attività meritoria ha ricevuto numerosi riconoscimenti ufficiali sia in Italia che nel Regno Unito. È rappresentante in Italia della Italy Star Association 1943 - 1945 (Associazione combattentistica dei reduci inglesi). È inoltre autore del libro "My War is not Over" (con Marco Patucchi) e protagonista dell'omonimo documentario di Bruno Bigoni.



L'incontro sarà l'occasione per riunire alcuni testimoni della Liberazione, gli allora bambini di Castelleone di Suasa con un reduce della seconda guerra mondiale ancora vivente: un evento forse irripetibile aperto a tutti coloro che vorranno unirsi al ricordo di quei giorni che hanno segnato il passaggio del fronte sul fiume Cesano.