Lezione GRATUITA corso antiaggressione femminile DONNA IN DIFESA

Lezione gratuita di difesa personale DONNA IN DIFESA dell'ASD Karate Ancona! Non si tratta di Karate o Judo, né di come usare armi letali.

Apprenderai come prevenire le situazioni a rischio, con consigli su come comportarti in auto, in treno, a piedi, e molto altro ancora. Se nonostante la prevenzione, ti trovi in una situazione di pericolo, ti insegneremo come utilizzare la difesa verbale e fisica per dissuadere l'aggressore.

Imparerai, inoltre, come assumere una posizione di avvertimento e utilizzare tecniche di difesa personale con colpi semplici ma efficaci con mani, gomiti e ginocchia.



Non perdere questa opportunità ad Ancona il 22 Marzo ore 20:30 per apprendere competenze essenziali per la tua sicurezza personale!



+39 338 7621034 Massimo

+39 339 4442195 Gianni



Palestra Scuola Elementare

Gianni Rodari



60131 Ancona